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إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسريب غاز في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:58 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

أصيبت ربة منزل واثنان من أبنائها، منذ قليل، باختناق، إثر ادعاء تسريب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

اختناق 3 أفراد إثر تسرب غاز

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث، وإصابة 3 من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، ووجّه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف، المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، 3 من أسرة واحدة مصابين باختناق إثر تسرب غاز داخل شقتهم، وتبين أن المصابين، هم: «رانيا. ج. د»، 42 عاما، وأبناؤها «كارل. و»، 12 عاما، و«كارن. و»، 12 عاما، مصابين باختناق غاز، وتم وضع الحالات على جهاز الأكسجين داخل قسم الاستقبال والطوارئ ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم، وتبين أن حالتهم العامة متوسطة.

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