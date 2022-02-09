تعرف على توزيع مادة التاريخ والجغرافيا للصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة التاريخ والجغرافيا للصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

حددت وزارة التربية والتعليم، منهج التاريخ للصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

منهج التاريخ شهر فبراير 2022

الوحدة الثالثة : ثورة يوليو والصراع العربي والمتقدمة الإسرائيلي.

- الدرس الأول : ثورة يوليو 1952.

منهج شهر مارس 2022

تابع الوحدة الثالثة: ثورة يوليو والصراع العربي الاسرائيلي.

- الدرس الثاني : مصر والقضية الفلسطينية.

- الدرس الثالث حرب اكتوبر 1973م.

-الدرس الرابع : ثورة يونيو والصراع العربي الإسرائيلي.

منهج التاريخ لشهر أبريل

تابع الوحدة الثالثة: ثورة يونيو والصراع العربي الإسرائيلي

- الدرس الخامس : ثورة 25 يناير2011 و30 يونيو 2013.

الوحدة الرابعة : الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية

- الدرس الأول : الحياة السياسية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني

-الدرس الثاني مصر والسلطات الاقليمية والدولية .

كما حددت وزارة التربية والتعليم، منهج الجغرافيا للصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي :-

منهج شهر فبراير للجغرافيا

الوحدة الاولي: الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم.

الدرس الأول: النشاط الزراعي وموارده في العالم.

منهج شهر مارس للجغرافيا

-تابع الوحدة الاولي: الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم.

- الدرس الثاني: الرعي والثروة الحيوانية السميكة في العالم.

- الدرس الثالث: النشاط التعديني في العالم .

- الدرس الرابع: النشاط الصناعي في العالم.

منهج شهر أبريل 2022

-الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة.

- الدرس الأول: الدول المختارة رقم -

- الدرس الثالث : الدول المختارة رقم 2

- الدرس الخامس : الدول المختارك رقم 3