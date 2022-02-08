«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: أمطار ورياح واضطرابات بالملاحة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، إن الـ48 ساعة المقبلة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ تنخفض غدًا الأربعاء 4 درجات، والخميس 6 درجات مقارنة باليوم، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه زيادة في نشاط الرياح، ما يزيد شعورنا بالبرودة، فضلًا عن وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، محذرة المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى غدًا

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويُعرض على قناة «الحياة»، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى غدًا قليلة، فضلًا عن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر لـ2.5 متر، بينما يبدأ الطقس في الاستقرار ابتداءً من الجمعة المقبلة، متابعا: «لا نزال في فصل الشتاء، والتقلبات الجوية شيء طبيعي في الشتاء، فنرى في بعض الأيام طقسا باردا، وفي البعض الآخر، درجات حرارة معتدلة».

تقلبات بسيطة وغير مؤثرة

وأوضحت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تقلبات غدا وبعد غد، بسيطة وغير مؤثرة بشكل كبير، كما أن درجات الحرارة اليوم، كانت 22 للعظمى، فضلًا عن سطوع الشمس، وكان الطقس دافئا، أما غدا تكون 18 درجة، لفارق 4 درجات، ويوم الخميس قد تصل إلى 16 درجة بفارق 6 درجات عن اليوم، كما أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترا، وعلى السواحل الشمالية ومسطح البحر المتوسط من 60 لـ80 كيلومترا في الساعة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب في عملية الملاحة، ووجود سحب وأمطار على بعض المناطق بالوجه البحري، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والتسرع في تخفيف الملابس.