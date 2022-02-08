«الضبع» عن الإنجازات بالعاصمة الإدارية: تواكب أحدث النظم التكنولوجية

كشف الكاتب الصحفي محمود الضبع، عن الإنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة لترتيبات الانتقال، موضحًا أن «هناك جولات للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول للعد التنازلي لنقل الحكومة بكل وزارتها، وانتقالنا لها كدولة تدار منها كل الأمور والشؤون الخاصة بالوزارات وفى حد ذاته يضعنا في مصاف دول العالم التي تسعي للتطوير والوصول إلى الرقمنة بمفهومها الشامل».

إنشاءها بأحدث معايير جودة ومتابعة من قبل الحكومة

‏أضاف «الضبع»، خلال مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: «العاصمة الإدارية الجديدة بها البنية التحتية كفيلة لتحقيق الهدف لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية، وتم إنشائها بأحدث معايير جودة ومتابعة من قبل الحكومة للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وحاليًا ننتظر نقط انطلاق الوزارات وبدء العمل من العاصمة الإدارية»، وخلال الفترة الماضية رأينا الدولة تسعى جاهدة لتطبيق منظومة الرقمنة.

بوابة مصر الرقمية نموذج ممهد للمنظومة الكبيرة

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن «بوابة مصر الرقمية النموذج الممهد لهذه المنظومة الكبيرة والتعامل من خلال التطور التكنولوجي لإنهاء جميع المصالح الحكومية، ولم يعد هناك فترة انتظار للمواطن ولكن الرقمنة تقضي على هذا، وهناك إسراع من الدولة لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، ونلاحظ في بعض المؤسسات ومنها الشهر العقاري والأحوال المدنية والمرور وغيره بدء التعامل من خلال الأجهزة المتطورة لإنجاز طلبات المواطن بطريقة سريعة وآمنة».

منظومة رقمية في العاصمة الإدارية

وأكمل: «العاصمة الإدارية سيكون هناك التعامل عن طريق منظومة الرقمنة مع المواطن، ونظام الحوكمة، والكوادر التي يتم نقلها للعاصمة على مدربة أعلى مستوى وتواكب التطور التكنولوجي، والرئيس عبدالفتاح السيسي بيأكد دائمًا أن ما يُنجز ويُنفذ يكون بأعلى جودة وبالمستوى الأمثل في استخدام التكنولوجيا والذي يليق بالعاصمة الإدارية الجديدة رمز الحضارة الحديثة لهذا العصر وامتدادًا لحضارتنا القديمة بامتدادنا العمراني بشرق القاهرة على مساحة 170 ألف فدان».