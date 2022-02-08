انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية بمشاركة 200 طالبة غدا

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، غدا الأربعاء، فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية تحت شعار «هي.. قادة وقيادة» بالأقصر، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة المصرية.

مشاركة 200 طالبة في الفوج

وتقام فعاليات الفوج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير 2022، ويشارك في هذا الفوج نحو 200 طالبة.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، التي المرأة بدأت تلعب دورًا مهمًا في النشاط الاقتصادي، ويأتي ذلك من خلال اهتمام الدولة ببناء قدرات المرأة من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة؛ لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهم وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ويأتي ذلك في ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية، مؤكدا أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطني في بناء الجمهورية الجديدة.

فعاليات فوج الفتاة

وتتضمن فعاليات هذا الفوج، الجلسة الافتتاحية ومحاضرة بعنوان القيادة النسائية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية، وكذلك عقد لقاء مفتوح تحت شعار قضايا الفتاة الجامعية، إلى جانب عمل جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية «جولة حنطو- جولة حرة بالسوق السياحي- جولة نيلية وزيارة معبد الأقصر- زيارة الدير البحري ووادي الملوك ومعبد هابو- زيارة معبد الكرنك- زيارة معبد الأقصر»، بجانب عمل زيارة لمستشفى الأورمان، وإقامة حفل فني في اليوم الختامي لهذا الفوج.