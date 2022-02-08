خالد منتصر يشيد بتعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: تحية للسيسي

أشاد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، بتعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «خطوة تعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية كانت أصعب من خطوة أرمسترونج على سطح القمر، تحية للرئيس».

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2022 الخاص بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر بولس، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من غد الأربعاء.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، وهو من مواليد يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا.

أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014

وعُين المستشار بولس بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسًا بالاستئناف عام 2001، كما عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا لمنصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

الإسهامات الفكرية لرئيس «الدستورية»

والمستشار بولس له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائية، وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.