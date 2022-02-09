خطوات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل قمة المناخ.. محطات طاقة شمسية

أعلنت مصر استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ27 لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ومنذ الإعلان عن مكان وتوقيت المؤتمر بدأت محافظة جنوب سيناء الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمي، لاستكمال خطوات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال إن شرم الشيخ بدأت في التحول إلى مدينة خضراء منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى معظم الفنادق والوحدات السكنية، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت خطوات عملية لاستكمال المنظومة الخضراء.

خطوات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

وذكر «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه اجتمع بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر الأطراف الـ27 لتغير المناخ، وجرى تحديد خطوات هذا التحول الذي بدأ قبل سنوات، مشيرا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت في تنفيذ المخطط المتفق عليه وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع قبل قمة المناخ.

وأضاف المحافظ أنه عقد اجتماعا أمس مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بهدف استكمال مشروع محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ بقدرة 40 ميجا وات، وتم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات لإتمام المرحلة الثانية 5 ميجا قبل انعقاد مؤتمر المناخ المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ.

محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هناك خمس محطات في شرم الشيخ لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أنشئت بالفعل في إطار تنفذ المدينة الخضراء، وجاري تحويل السيارات للعمل بالغاز، موضحا الاتفاق علي تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وقال إن هناك 300 أتوبيس سيجرى توريدها إلى مدينة شرم الشيخ تعمل بالكهرباء قبل انطلاق قمة المناخ، مشيرا إلي أنه سيجري إنشاء محطات كهرباء لتزويد السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ، لتصبح شرم الشيخ مدينة خضراء.

المخلفات الصلبة

وقال المحافظ، إنه جرى البدء في استكمال منظومة المخلفات الصلبة بطريقة علمية وآمنة تتواكب مع المدينة الخضراء، حيث جرى عقد عدة لقاءات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الشركات المتخصصة في مجال المخلفات الصلبة لتتولى إدارة المنظومة في شرم الشيخ بمشاركة بدو جنوب سيناء.

وتابع، أن الانتهاء من مشروع تطوير الرويسات بشرم الشيخ مقوم رئيسي في المنظومة الخضراء.