الأرصاد: طقس بارد وأمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى السواحل الغربية للبلاد، وذلك منذ الصباح الباكر، لتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط.

أمطار على القاهرة والسواحل

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ طقس اليوم، شهد انخفاضا بين 2 و4 درجات عن اليومين الماضيين، حيث تعود الأجواء الباردة مرة أخرى بداية من اليوم، بالقاهرة الكبرى، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومدن القناة.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج تعوق الملاحة البحرية

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان رسمي صادر عنها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار بشكل متقطع على أقصى السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تتراوح شدتها ما بين متوسطة وخفيفة، وسوف تمتد للقاهرة الكبرى، مع بداية ساعات الليل، كما يشهد طقس اليوم، زيادة نشاط الرياح وتصل سرعتها بين 60 و80 كم في الساعة، كما تتسبب سرعة الرياح في ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين 3 و5 أمتار، ما يعوق الأنشطة والملاحة البحرية اليوم.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 18- 11

طنطا 17- 10

شبين الكوم 22 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 11

مطروح 16- 10

السلوم 17- 10

سيوة 19- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 18- 11

المنصورة 21- 10

الإسماعيلية 18- 10

السويس 19- 10

العريش 17- 10

رفح 21- 11

رأس سدر 19- 09

نخل 19-03

نويبع 21- 15

طابا 21- 13

كاترين 15-00

الطور 22-10

شرم الشيخ 25-14

الغردقة 24- 13

مرسى علم 23- 11

الفيوم 18- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-06

أسيوط 19- 07

سوهاج 20 -08

قنا 23- 08

الأقصر 24- 08

أسوان 25- 11

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.