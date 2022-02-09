إنشاء أول فصل دراسي لتحلية المياه الجوفية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح؛ منذ قليل؛ إنشاء أول فصل لتحلية المياه الجوفية للآبار الارتوازية، مشيرا إلى أن ذلك يعد دعما مؤثراً لقطاع المياه الجوفية في محافظة مطروح، من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة في الزراعات المطرية والمياه الجوفية، وذلك تحت إشراف خبراء من مركز بحوث الصحراء.

وقال، إنه سيتم دعم العملية التعليمية في مدرستي الزراعات المطرية والمراعي بمركز ومدينة سيدى براني غرب مرسى مطروح.

تعاون بين «التعليم» ومركز بحوث الصحراء

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح؛ اليوم الأربعاء؛ المهندس محمود الأمير مدير مركز بحوث الصحراء، لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بحضور نبيل نجيب مدير إدارة التعليم الفني.

وتناول الاجتماع استعراض العقبات التي تواجه سير العمل بمدرسة المراعي الطبيعية الجديدة بسيدي براني، وطرح الأطر التنفيذية للتغلب علي تلك العقبات وكيفية النهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة.

مناهج لتحلية مياه الأمطار

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، إنه وجه التعليم الفني بالمديرية بالإعداد لعقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي التعليم الصناعي والزراعي بالوزارة مع خبراء المركز، للانتهاء من وضع المناهج الخاصة بفصل تحلية مياه الآبار قبل افتتاحه مع انطلاق العام الدراسي المقبل، والعمل على تطوير مناهج مدرسة الزراعات المطرية، بما يواكب التطورات الجديدة في هذا التخصص؛ كما جرى استعراض آليات عقد اختبار قبول للطلاب قبل الالتحاق بالمدرسه بما يضمن اختيار طالب ذات مهارات و قدرات عالية.

واستعرض اللقاء الخطة الثنائية بين تعليم مطروح ومركز بحوث الصحراء لمشاركة طالبات الفصل في معرض ديارنا اكتوبر المقبل في القاهرة بما يمكنهن بالانخراط في سوق العمل مستقبلا ؛ ووجه وكيل تعليم مطروح مدير التعليم الفنى بتقديم مزيد من التعاون والتنسيق مع القائمين على مركز التنميه المستدامة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمدارس التعليم الفنى.

خامات لتدريب لطلاب

ولفت وكيل تعليم مطروح لمجهودات مركز البحوث الصحراوية في توفير الخامات والمعدات اللازمة لتفعيل التدريب العملي للطالبات علي اتقان مهارات الصناعات والمشغولات والصوفية اليدوية التي تتوافق مع البيئة في محافظة مطروح؛ مثمنا مسيرة التعاون الناجحة مع مركز بحوث الصحراء والتنمية المستدامة وأن الإقبال الكبير من طلاب المحافظة علي الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية وفصل المشغولات الصوفية اليدوية البدوية وتقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية، وربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل على أرض الواقع.