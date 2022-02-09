تويوتا تخفض حجم إنتاجها من السيارات في 2022 بسبب كورونا

قررت شركة تويوتا موتور اليوم الأربعاء خفض هدف الإنتاج السنوي الخاص بها بقيمة نصف مليون سيارة إضافية مع تراجع الإنتاج بسبب نقص الرقائق وانخفاض نسبة عمال الشركة، بسبب الإجازات المرضية الناجمة عن فيروس كورونا.

انخفاض في إنتاج تويوتا بقيمة 500 ألف سيارة

وقالت شركة صناعة السيارات في العالم، إنها ستصنع 8.5 مليون سيارة في العام المنتهي في 31 مارس، وذلك مقارنة بـ9 ملايين سيارة في السابق، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 21٪ في أرباحها التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر.

وأضافت تويوتا في بيان لها، أنها لا تتوقع حل أزمة إمدادات الرقائق بسرعة كما أن مسار جائحة الفيروس التاجي غير واضح، مضيفة أن الفترة الحالية تشوبها حالة من عدم اليقين وستستمر حتى العمل المقبل.

واضطرت شركة تويوتا، التي كان من المتوقع أن تنتج 9.3 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في بداية عام أعمالها إلى خفض الإنتاج، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تدمير سلاسل التوريد العالمية.

وقد أجبرها ذلك على خفض التكاليف في محاولة للضغط على المزيد من الأرباح لكل مركبة، وساعدت الجهود المبذولة لزيادة الهوامش من خلال الطلب القوي في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، ما سمح برفع الأسعار وخفض الحوافز التي تدفعها لجذب العملاء.

توقعات بأرباح 24.3 مليار دولار لـ تويوتا

وتستفيد الشركة من ضعف عملة "الين" الذي يعزز قيمته للأرباح الخارجية، حيث حافظت تويوتا على توقعاتها لأرباح العام بأكمله عند 2.8 تريليون ين وهو ما يقدر بـ24.3 مليار دولار.

وتظهر بيانات مؤسسة رفينيتيف، أن هذا التوقع أقل من متوسط ​​ربح قدره 3.04 تريليون ين بناءً على توقعات 27 محللاً.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن الأرباح التشغيلية للربع الثالث تقدر بـ784.4 مليار ين كانت أعلى من متوسط ​​التوقعات عند 716.8 مليار ين، بناءً على تقديرات تسعة محللين.