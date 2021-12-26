ضبط 106 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام

ضبطت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، 106 آلاف و179 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام، خلال حملاتها المكبرة التي شنتها على مستوى فروع وهندسيات جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

آليات لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات اتخذت عددًا من الآليات؛ لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي؛ للحفاظ على المال العام، وتجنب زيادة الأحمال.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تكثيف الحملات المكبرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، وموظفي الضبطية القضائية، إضافة إلى إسناد المرور الدوري على العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع للخدمات العامة، وفتح باب التقديم على العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية؛ بهدف القضاء على السرقات.

كيف تتقدم ببلاغ ضد حالات سرقة التيار الكهربائي؟

واستعرض المصدر، عددًا من الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء؛ لتمكن المواطنين من الإبلاغ والتقدم بشكوى عن حالات سرقة التيار الكهرباء؛ للحفاظ على جودة الأداء والاستمرار في تقديم خدمة بشكل يرضي المشتركين، على النحو التالي:

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطن، تقديم بلاغة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي www.eehc.gov.eg وإدخال البيانات التالية:

- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

- إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياريا وليس إجباريا.