طقس البحيرة اليوم... انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، إذ تسود حالة من الصقيع على مختلف المدن والمراكز، لاسيما الساحلية منها، وهي إدكو، ورشيد، والمحمودية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد على كل الأنحاء، إذ من المتوقع أن تنخفض الحرارة اليوم بمعدل من 2 : 4 درجة مئوية .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصةً أن الأجواء شديدة البرودة ليلاً بكافة الأنحاء، إضافة إلى متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يومياً.

انخفاض درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، وسيكون الطقس غائم جزئيا، وسط تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 60 : 80 كم/س .

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 3: 5.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية ، كما سجلت درجات الحرارة العظمى في البحيرة 17 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة علي مدن ومراكز محافظة البحيرة.

رفع درجة الجاهزية

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين،موجها بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية في حالة الطقس السيء وسقوط الأمطار.