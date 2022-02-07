بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بطريق التحدي مصر إسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بطريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق ذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة محمود أيمن توفيق 15 عاما، من مركز بدر، وعمر سمير توفيق 16 عاما، ومحمد نزيه توفيق 23 عاما، ونزيه توفيق عبدربه 57 عاما، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع سقف خرسانة بمبنى في دمنهور، ونُقل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.