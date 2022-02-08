بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بالكيلو 50، اتجاه الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 50، بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: «محروس كامل السيد، 50 سنة، مقيم سوهاج مصاب بجرح بالجبهة ونزيف بالانف، موسى عبد المجيد سالم 49 سنة مقيم الفيوم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، احمد رجب حافظ 18 سنة مقيم الفيوم مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم، إسلام ثابت محمد 25 سنة مقيم الفيوم» مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات.

كما أصيب مدحت سعيد عبد المجيد 64 سنة مقيم الفيوم باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجرح بفروة الرأس، إبراهيم على محمد 54 سنة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة، يوسف نابى الشحات 17 سنة مقيم الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد ممدوح على 19 سنة، مقيم الفيوم مصاب باشتباه كدمة بالصدر، رمضان أحمد 19 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.