طقس البحيرة اليوم.. حالة من الدفئ تسود المحافظة والعظمى 21 درجة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، إذ تحسن الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، عقب موجة من الطقس السيئ التي شهدتها عدد من المحافظات.

وشهدت البحيرة، خلال الأسبوع الماضي، طقسا سيئا إذ تعرضت المحافظة لسقوط أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة بالمدن الساحلية: إدكو ورشيد والمحمودية، ورفع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيء.

اقرأ أيضا «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار ورياح

طقس البحيرة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، على أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية وشمالية غربية، وتسجل درجات الحرارة في البحيرة اليوم: العظمى 21 والصغري 12، موضحة أن غدا الخميس، سيشهد الطقس أتربة عالقة بالجو وسيكون غائم جزئيا.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، موجها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.