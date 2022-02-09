الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا للطقس السيئ خلال الساعات المقبلة

ساد طقس غائم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك وسط توقعات بحالة جوية غير مستقرة خلال الساعات المقبلة، وبالتزامن مع إعلان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى في ظل هذه التوقعات.

طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء

وسجلت درجة الحرارة، اليوم، في الإسكندرية، 16 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح إلى 40 كيلو مترا في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 61%، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 10% فقط.

شركة صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه بعد وصول التوقعات بحالة الطقس، تم نشر كل السيارات في الشوارع وذلك للتعامل مع النوة والأمطار المتوقع تساقطها، خاصة التأكيد علي استمرار اعمال تطهير البيارات والشنانيش في الشوارع، مع التأكيد علي تنظيف مصبات الكورنيش بعد وصول توقعات بإرتفاع موج البحر.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، إنه تم نشر السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع يراعي الانذار البحري بارتفاع الأمواج، ويراعى التاكيد علي اختبار جميع المصبات البحرية علي الكورنيش و اعطاء تمام باختبارها لكافة الأقسام المعنية.

وأشار إلى أن العمال في الشوارع إضافة إلى وضع خطة محكمة للتعامل مع الأمطار أو موج البحر في حال خروجه من خلال السيارات، لافتاً إلي أن الشركة تعمل على تفادي كافة الأخطاء التي حدثت في النوات السابقة والتعامل على حل جميع مشاكل الصرف الصحي في المحافظة.