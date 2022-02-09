العثور على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك في صندوق قمامة بالشرابية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة بمنطقة الشرابية، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها وكشف لغز الواقعة.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع

تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع حديث الولادة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي جثة شاب داخل إحدى الحدائق العامة في عين شمس

وفي سياق آخر، كثفت مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبالفحص تبين أنّ الجثة لشاب يدعى «وليد.أ.ص»، 31 سنة، كما تبين ارتداء المتوفي كامل ملابسه، كما تم العثور علي علبة دواء فارغة بجوار الجثة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.