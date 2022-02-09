العثور على جثة شاب داخل حديقة عامة بمنطقة «عين شمس»

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل حديقة بمنطقة عين شمس، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بالعثور علي جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الحدائق بدائرة القسم، وبالانتقال، تبين أن الجثة لشاب يدعى «وليد.أ.ص»، 31 سنة، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبمعاينة المكان عُثر علي علبة دواء فارغة وتم التحفظ عليها وتحريزها تمهيدا لإرسالها للطب الشرعي لفحصها وكتابة تقرير بشأنها لبيان إذا كان المتوفي تناول تلك الأقراص من عدمه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة فتاة داخل شقتها بالهرم

وفي سياق آخر، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة الهرم وبجوارها علب أدوية فارغة، وتبين أنها تبلغ من العمر 35 سنة، تقيم بمفردها، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها.