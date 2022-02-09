الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، الأربعاء، إذ يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وباردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن هطول أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والمتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 18 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11.

مطروح العظمى 16 والصغرى 10.

سيوة العظمى 19 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 17 والصغرى 11.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 10.

السويس العظمى 19 والصغرى 10.

العريش العظمى 17 والصغرى 10.

طابا العظمى 21 والصغرى 13.

كاترين العظمى 13 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 24 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8.

المنيا العظمى 19 والصغرى 6.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 8.

قنا العظمى 23 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 24 والصغرى 8.