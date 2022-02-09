استمرار البحث عن جثة الطفل «عبد الرحمن» بالمنوفية.. غرق بسبب كلب

تواصل فرق الإنقاذ في محافظة المنوفية، لليوم الثالث على التوالي، البحث عن جثة الطفل عبدالرحمن سعيد البلشي البالغ من العمر 5 سنوات، بعد سقوطه في بحر شبين الكوم الذي يمر عبر قرية الطفل «ميت عافية».

نائب: البحث لا زال جاريا عن جثة الطفل

وأكد هاني خصر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أنه يتابع مع المسؤولين في محافظة المنوفية ومديرية أمن المنوفية، تفاصيل البحث عن جثة الطفل الغارق في بحر شبين الكوم، موضحاً أنه تواصل مع مدير أمن المنوفية ونائب محافظ المنوفية لمعرفة آخر المجهودات في استخراج الجثة.

الطفل غرق في المياه بسبب كلب

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أن سبب وفاة الطفل وسقوطه في المياه، هو وجود كلب يجري خلفه فسقط على رأسه في المياه وجرفه التيار، مؤكدا أن البحث عن الطفل مستمر لحين استخررج الجثة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بغرق طفل يُدعى عبدالرحمن سعيد البلشي 5 سنوات، في بحر شبين، وتقوم فرق الإنقاذ النهري بالبحث عن جثمان الطفل بعد أن جرفة تيار المياه بعيدا عن مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.