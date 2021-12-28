«التعليم» تعلن مهام وظيفة رئيس إدارة التطوير الفني: وضع السياسات والآليات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المهام الخاصة بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، موضحة أن باب التقديم متاح حتى يوم 26 يناير المقبل، ويقترح من يشغل هذه الوظيفة، السياسات والآليات والشروط الخاصة بالشراكة بين الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأضافت الوزارة في مستد رسمي حصلت عليه «الوطن»، أن مهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تتمثل في وضع ما يلزم من الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة، التي تضمن الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة، بما يضمن الحد من سوء الاستخدام أو إهدار الخامات والمواد المستخدمة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المهام المخصصة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية

- يشرف على التحديث المستمر للمعدات والأجهزة المستخدمة في التعليم الفني، والتأكيد على رفع أداء العاملين خلال التدريب المستمر عليها.

- يتعاون وينسق مع المديريات التعليمية في تشخيص وتحديد وإصلاح الأعطال بالأجهزة والمعدات، مع متابعة أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ عليها بشكل دوري.

- يضع ويعد أدلة التدريس لمعلمي المعامل والورش من خلال المشاركة مع المديريات ومركز تطوير المناهج ومستشارو المواد والجهات ذات الصلة.

- يشرف على إنتاج المواد التعليمية والوسائل الإيضاحية والأفلام التعليمية التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة بما يضمن استمرارية كفاءتها، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وتوزيعها على المدارس التابعة مع الكتب الدراسية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الكتب والعامة الشئون الإدارية.

- يشرف على تعريب وترجمة الكتيبات الخاصة بتشغيل الأجهزة والمعدات الموردة للمدارس، وإتاحتها للمسئولين عن تشغيل وصيانة هذه في الأجهزة والمعدات، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يضمن استمرارية كفاءتها.

- يضع ما يلزم من الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة بما يضمن الحد من سوء الاستخدام أو إهدار الخامات والمواد المستخدمة، وتعزيز مفهوم إعادة تدوير هذه الخامات.

- يعمل على تعزيز روح المشاركة المجتمعية من خلال اقتراح ووضع السياسات والآليات التي تؤدي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المعدات والتجهيزات والورش المتاحة بمدارس التعليم الفني في تطوير مهارات العمالة الفنية في المجتمع المحيط، كمورد للتمويل الذاتي والذي يمكن الاستفادة منه في أعمال الصيانة والتحديث المستمرة لهذه الورش والمعدات.

- يشرف على تصميم وإنشاء وتطوير وتحديث قواعد بيانات متكاملة للأجهزة والمعدات المتوافرة بالمدارس، ووضع المواصفات الفنية.

والهندسية الواجب توافرها في هذه المعدات والأجهزة، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمتاحة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

- يشرف على حصر احتياجات المدارس الفنية من التجهيزات والمعدات والأدوات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشئون التعليمية والمديريات التعليمية، واقتراح الموازنة اللازمة لتوفيرها في ضوء سياسات وتوجهات الوزارة بشأن التعليم الفني.

- يقترح السياسات والآليات والشروط الخاصة بالشراكة بين الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام مثل وزارة الصناعة والغرف التجارية ومصلحة الكفاية الإنتاجية وشركات المقاولات ووزارة السياحة والاتحاد العام للغرف السياحية للاستفادة من مراكز التدريب والورش التابعة لهذه الجهات في تدريب معلمي وطلاب التعليم الفني، بصفة عامة وطلاب المزدوج بشكل خاص.

- يعمل على تعزيز ودعم العلاقات الدولية والمحلية القائمة، وفتح مجالات تعاون أخرى مع دول متقدمة أخرى، بهدف تعزيز وتحسين منظومة التعليم الفني والتعليم المزدوج، من خلال إيفاد معلمي وطلاب المدارس الفنية للتدريب، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة سواء في التدريب لو توفير التجهيزات والأدوات اللازمة لذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى منظومة التعليم الفني.

-يقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.