الانتهاء من المراحل التجريبية لدمغة الذهب بالليزر قريبا

اقتربت مصلحة دمغ المصوغات والموازين من الانتهاء من المراحل التجريبية لدمغ الذهب بالليزر، وهو النظام الحديث التي تستخدمه المصلحة في دمغ الذهب بديلا عن نظام الدمغة القديمة والمعروفة باسم (القلم والمطرقة).

ويخصص نظام دمغة الذهب بالليزر لكل قطعة ذهبية باركود خاص لها، لا يتكرر لأي قطعة ذهبية أخرى، وتعبتر وزارة التموين النظام الجديد بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية لا يتكرر رقم الكود الخاص بها مع قطعة ذهب أخرى.

بيانات يحتويها باركود الذهب الجديد

ويحتوي باركو الذهب الجديد، على بيانات القطعة الذهبية من حيث الوزن ونوع الجرام واسم التاجر واسم المشتري وأيضا تاريخ تصنيع القطعة، وتشمل البيانات كالتالي:

** تاريخ التصنيع.

** نوع الجرام.

** وزن المشغولة الذهبية.

** اسم التاجر.

** اسم المستهلك المشتري للقطعة الذهبية.

وبعد انتهاء مصلحة الدمغة من النظام التجريبي لدمغ الذهب بالليزر، تبحث المصلحة حاليا التعاقد مع الشركة التي سيتم إسناد لها تنفيذ نظام سيستم دمغ الذهب بالليزر، وحيث يختص هذا النظام بوضع باركود لكل مشغولة ذهبية وللسبائك أيضا.

وخلال العام الماضي، كانت مصلحة الدمغة والموازين تدمغ يوميا ما يقرب من 5 آلاف قطعة مشغولة ذهبية بنظام الليزر الجديد، وتظل مصلحة الدمغة في الدمغ التجريبي يوميا حتى التعاقد مع الشركة المنفذة لنظام دمغة الليزر الجديد.

انطلاق معرض نيبو للذهب 19 فبراير

في سياق متصل، تستعد وزارتا الصناعة والتموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لتدشين فعاليات معرض «نيبو للذهب» والذي ينطلق يوم يوم 19 فبراير الجاري حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وذلك بمشاركة عدد من مصانع وورش المشغولات الذهبية لعرض منتجاتهم الذهبية، ويتراوح عدد شركات الذهب المتوقع مشاركتها في المعرض من 25 لـ30 شركة ذهب.