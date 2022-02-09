«صيدلة حلوان» أفضل كلية في برنامج التميز العلمي 2021

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، حصولها على أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021، وينظمه سنويا بنك المعرفة المصري، بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE)، بمشاركة عدد من خبراء التعليم الصيدلي الدوليين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور، عميد الكلية.

وقال الدكتور ممدوح مهدي، إنّ المشاركة المميزة لـ كلية الصيدلة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة، من خلال برامج مختلفة تواكب تطورات العصر وتساهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.

تكريم الفريق المشارك

وفي هذا السياق، جرى تكريم الفريق المشارك من قبل الكلية خلال مراسم التكريم التي عقدت عبر منصة زووم، والتي نظمها بنك المعرفة المصري وknowledge E، بحضور جان إنجل المدير التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE).

برامج التعليم الصيدلي

وأشار الدكتور سامح سرور، عميد الكلية، في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاهتمام بالجدارات التي تقدمها برامج التعليم الصيدلي، والتي تعد المؤهلات الرئيسية للخريج في سوق العمل، وضرورة التحول للتعليم القائم علي الخبرة والذي يمنح الطلاب مهارات التعامل مع كل تخصصات فرق الرعاية الصحية بكفاءة.

وأضاف سرور، أنّ تكريم فريق الكلية يأتي كشهادة تميز لفريق الكلية المشارك في البرنامج، ودليل على تميز الخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة في جامعة حلوان.

يذكر أنّ فريق الكلية المشارك، يضم الدكتورة شاهندة محجوب، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة شهيرة نوفل، الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم، والدكتور هشام رأفت، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتور محمد سعيد ماضي، المدرس بقسم العقاقير، والدكتورة رغدة عبدالمنعم، المدرس بقسم الصيدلانيات، والدكتورة ولاء بدوي، المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية، والدكتور محمود إبراهيم، المدرس بقسم ممارسة الصيدلة، وبقيادة الدكتور سامح سرور، عميد الكلية.