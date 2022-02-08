وفد طلابي من جامعة حلوان يشارك في مهرجان الحرف الشعبية

فازت جامعة حلوان، بجائزة الإبداع والتميز، حيث شارك وفد طلابي من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف راشد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت شعار «خير بلادي» بأسوان، حيث أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور كريم همام، مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة أسوان، خلال الفترة من 4:8 فبراير 2022.

صقل مهارات الطلاب

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، ضرورة المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تعد فرصة رائعة لصقل مهارات الطلاب، وتشجيع روح التنافس بينهم وخلق روح إيجابية بين الطلاب، ويساهم التسابق في كسب المزيد من المعلومات والعمل على إظهار مواهب الطلاب.

3 فروع لمسابقات الطلاب

وتضمنت فعاليات المهرجان في الجلسة الافتتاحية: «مجالات التسابق بورش العمل، جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، وزيارة سياحية لمعبد فيلة»، وصاحب الفوج الدكتور أحمد يحيى، المدرب في مركز الفنون التشكيلية جامعة حلوان ومشرف الوفد الطلابي، فضلا عن تنظيم معرض لعرض نتاج أعمال الطلاب المشاركين.

يذكر أنّ لجنة التحكيم لمجالات التسابق تكونت من الدكتور محمود حامد صالح، رئيس لجنة التحكيم، وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور وجدي رفعت فريد، عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، الدكتورة إيمان محمد وجدي، عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.