إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ400 مليون.. والوفيات تسجل 5 ملايين حالة

سجلت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكثر من 400 مليون و700 ألف و805 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، و5 ملايين و763 ألفاً و154 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

أمريكا تتصدّر حالات الإصابة بكورونا حول العالم

وأشار بيان الجامعة، إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بالمرتبة الأولى في تسجيل أكبر عدد إصابات حول العالم، حيث بلغت أكثر من 77 مليون إصابة، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات بالهند الى 42 مليونًا و339 ألفا إصابة لتحتل المرتبة الثانية، والبرازيل في المرتبة الثالثة بأكثر من 26 مليونًا و793 ألف حالة إصابة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول حول العالم من حيث عدد الوفيات أيضًا، لتصل إلى 908 آلاف و820 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بواقع 634 ألفاً و118 حالة وفاة، والهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات وصلت إلى 504 آلاف و62 وفاة.

كما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ329 ألفًا و951 حالة وفاة وإجمالي إصابات بلغت 12 مليونًا و946 ألفًا و888 حالة إصابة، والمكسيك في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات وصلت إلى 309 آلاف و752 حالة وفاة، و5 ملايين و160 ألفًا و767 حالة إصابة.

واحتلت بيرو المرتبة السادسة، إذ وصل عدد إجمالي الوفيات إلى 207 آلاف و114 حالة وفاة، ووصلت إصابات إلى 3 ملايين و372 ألفًا و895 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وفاة أحد قادة حماس بفيروس كورونا

ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، فجر اليوم، وفاة أحد قادة حركة حماس ومسؤولها الحكومي السابق، زياد الظاظا، جراء إصابته بفيروس كورونا، إذ تولى عدة مناصب حكومية منذ تولي حماس الحكومة، منها منصب وزير النقل ومنصب وزير الاقتصاد ووزير المالية، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية.

إصابة وزير الدفاع الأوكراني بفيروس كورونا

وفى السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، فى بيان نشره على موقع «الفيسبوك» إصابته بفيروس كورونا، مؤكّدًا خضوعه للحجر الصحي بالمنزل، نبينًا أنَّ التطعيم ضد فيروس كورونا ومتحوّراته الجديدة يقلل من حالات الإصابة بالفيروس مقارنة ما كان عليه الأمر في الموجة الأولى.