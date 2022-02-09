مستشار الرئيس يكشف لـ«الوطن» تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ مصر لازالت تعيش الموجة الرابعة للجائحة، لافتا إلى ارتفاع أعداد إصابات كورونا، وأرجع انخفاض الإصابات ثم زيادتها إلى انتشار متحور أوميكرون.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع ولا يجب الخوف منه.

توقعات بظهور تحورات جديدة

وتوقع «تاج الدين»، أن يتحول الفيروس إلى فيروس موسمي بعد ظهور متحورات جديدة أخرى، مؤكدا أنّ اللقاحات كان لها دور كبير في تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس، وأثبتت التجربة أن جميع الحالات الحرجة بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وغير الحاصلين على لقاحات كورونا.

«تاج الدين» يحذر من الاستهانة بالفيروس

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن هناك تحورات جديدة ظهرت في عدد من الدول بخلاف أوميكرون، والتحور سمة أساسية في الفيروسات وفيروس كورونا سريع التحور ولا يجب الاستهانة به حتى لو كانت الأعراض بسيطة، لافتا الى أنّ الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها لتوفير اللقاحات للمواطنين وتعاملت مع ملف جائحة فيروس كورونا بكل احترافية والأطباء المصريين أثبتوا كفاءة عالية في مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين على مدار الموجات السابقة.