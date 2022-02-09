مصرع 4 من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة

لقيت أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين مصرعهم، صباح اليوم، في شقتهم بشبرا الخيمة بدائرة قسم أول، إذ عثر عليهم الجيران جثثا هامدة داخل الشقة، ونُقلت الجثث إلى المستشفى وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثث أب وأم وطفلتين لهما، في شقتهما بدائرة القسم.

تفاصيل مصرع أسرة بشبرا الخيمة

وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية بالواقعة، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف، وتبين وجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، وعُثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه.

وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج «راضي ع ح»، 35 سنة، والزوجة «أسماء ن ش»، 33سنة، والأبناء «رحمة»، 6 سنوات، و«رؤى»، 3 سنوات.

تسرب الغاز سبب الوفاة

ورجحت التحريات الأولية، أن سبب الحادث هو تسرب الغاز، وتم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن منطقة الشرابية استيقظت على فاجعة بعدما عثر الأهالي على جثث 7 أفراد من أسرة واحدة، هم الأب والأم و5 أبناء داخل الشقة محل شكنهم، نتيجة تسرب في أنبوب الغاز الطبيعي داخل الشقة، ما أسفر عن مصرع الأسرة كاملة.

وفي الساعات الماضية، وقعت حادثة أخرى نتيجة تسرب الغاز داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين راح ضحيتها شخص بالمعاش وزوجته؛ وفي محافظة القليوبية وقعت حادثة اختناق أخرى كانت نتيجة الدخان الكثيف أثر أحتراق «راكية فحم» داخل غرفة النوم بغرض التدفئة من برد الشتاء، وقام الزوج "الضحية" بغلق منافذ الغرفة المتواجدين بها قبل النوم.