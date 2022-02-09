عمر كمال يصل إلى أمريكا: انتظروني في حفلة حلوة جدا

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن موعد حفلته المقبلة، في مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

عمر كمال: انتظروني يوم الخميس

طمأن «كمال»، جمهوره ومتابعيه بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي حفلا غدا الخميس، قائلا: «انتظروني في حفلة حلوة جدا يوم الخميس 10 فبراير».

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ويذكر أنه، قد أحيا مؤخرا حفلا في أمريكا، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي طلبها منه جمهوره خلال الحفل.

كوكسال بابا وعمر كمال في عمل غنائي معا

طرح عمر كمال، برومو أغنيته الجديدة، أمس الثلاثاء، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع البلوجر التركي كوكسال بابا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي البرومو، ظهر البلوجر التركي، و«كمال»، وهم يقومون بأداء عدد من الرقصات الاستعراضية معا، كما ظهروا كأشخاص أثرياء بجانبهم الكثير من الأموال، واستطاع البرومو أن يحقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه.