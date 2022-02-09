نيابة الشرابية تبدأ التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة

فتحت نيابة الشرابية، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليه، لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

اخطار بالواقعة

تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة رضيع داخل صندوق قمامة بأحد شوارع دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة، وتم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفريغ الكاميرات

فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة في محاوله للوصول إلي الجاني أو أي من أفراد أسرته.