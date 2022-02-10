كيفية التعامل مع حرائق الماس الكهربائي.. «فصل التيار أول خطوة»

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات التي يجب اتباعها في حال نشوب حريق سواء في المنزل أو المنشأه التجارية نتيجة وقوع ماس كهربائي.

وكشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كيفية التعامل مع حوادث نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائي وهي كالتالي:

فصل التيارمن خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك

- إذا نشب نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

- إذا كانت النار صغيرة يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصد الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

عدم استخدام المياه فى إطفاء حرائق الكهرباء

- لا تستخدم الماء في إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، ومعظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامها على حريق كهربائي.

الخروج من مكان الحريق فورا

- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

- الاتصال على الرقم 121 طوارئ الكهرباء.

- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.