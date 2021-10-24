7 إجراءات ضرورية لحمايتك من حرائق الكهرباء.. «ماتطفيهاش بالمية»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن آليات وطرق التعامل عند نشوب حرائق الكهرباء التي تنتج بسبب أي عطل أو خلل في عمل المكونات الكهربائية للمعدات أو الآلات التي تسبب نشوب الحريق، إضافة إلى الحرائق الناتجة في اللوحات الكهربائية نتيجة الأحمال الزائدة أو بسبب انتهاء عمر اللوحة التشغيلي.

الخطوات التي يجب اتباعها عند نشوب حرائق الكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي وهي كالتالي..

فصل التيار من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك

- إذا نشب نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

يمكن إخماد النار الصغيرة عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس

- إذا كانت النار صغيرة يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

عدم استخدام الماء في إطفاء حرائق الكهرباء

- لا تستخدم الماء في إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، ما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق ومعظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري

- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.