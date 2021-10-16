طبيب بنيويورك: أبحاث «FDA» أكدت أن جرعة واحدة من لقاح جونسون لا تكفي

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري في كلية الطب جامعة نيويورك، إن نتائج أبحاث منظمة الغذاء والدواء «FDA»، توصلت إلى ضرورة حصول أي شخص تم تطعيمه بلقاح جونسون منذ شهرين أو أكثر، على جرعة ثانية للأشخاص من عمر 18 سنة فأكثر دون أي شروط.

لقاح جونسون.. جرعة واحدة لا تكفي

وأكد «شوقي» عبر منشور على صفحته «استشارة طبية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يوجد من الآن تطعيم جرعة واحدة بشأن لقاح جونسون، متابعًا: «جونسون تقدمت لمنظمة الغذاء والدواء FDA باقتراح أنه من الأهمية أخذ جرعة ثانية تحفيزية».

وقال الباحث المصري بطب نيويورك، إنه بعد فحص الأبحاث بواسطة FDA صدر القرار بإعطاء جرعه تحفيزية ثانية لكل من حصل على جرعة واحدة من جونسون، وذلك بعد مرور شهرين أو أكثر على التطعيم.

جرعة تحفيزية

وأضاف الدكتور وليد شوقي: «بمعنى لو حضرتك أخذت جونسون جرعة واحدة منذ شهرين أو أكثر تحتاج لجرعة ثانية الآن، لو حضرتك لسه هتاخد جونسون هذا يعنى أنك ستأخذ جرعتين الفاصل بينهم شهرين».

وأشار إلى أن نتيجة اجتماع FDA أسفرت عن ضرورة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح مودرنا لكبار السن ويعانون من أمراض مزمنة كما هو الحال مع لقاح فايزر، موضحا أن الجرعة الثالثة من مودرنا ستكون نصف الجرعة في الكمية.

خلط المنظفات

ووجه الدكتور وليد شوقي تحذيرا طبيا بعدم خلط المنظفات أو المطهرات مع بعضها، قائلًا: «ممنوع منعا باتا ويؤدي للوفاة فورا نتيجة الغازات السامة التي يؤدى لها، ممنوع خلط أى نوع من المنظفات والمطهرات مع بعضها كلور أو بليتش أو امونيا أو كحول أو خل أو ماء أكسجين أو أى شئ آخر».