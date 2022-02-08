محافظ الغربية: 10 مخازن بالإدارات التعليمية لدعم منظومة التغذية المدرسية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات دعم منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة قبيل استئناف الدراسة نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور العقيد أحمد قريطم القائم بأعمال المستشار العسكري، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية.

الاهتمام بمنظومة التغذية المدرسية

وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية على الإهتمام الكبير من مؤسسات الدولة وقيادتها وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة التغذية المدرسية للتلاميذ والتشديد على المتابعة الدقيقة والدائمة لوجبات التغذية المدرسية المقدمة للطلبة ورصد أي سلبيات وتلافيها قبل التوزيع والالتزام الشديد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا الشأن.

مخزن بكل إدارة تعليمية للوجبات

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزن بكل إدارة تعليمية بإجمالي 10 مخازن ستكون بمثابة محطة لتخزين المتبقي من التوزيع اليومي على المدارس وذلك لضمان توزيع الوجبة المدرسية قبل إنتهاء الفترة الدراسية، على أن تكون مسئولية التخزين من قبل الشركة الموردة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة للمرور على الأماكن العشرة المخصصة للتخزين وتحديد مدى صلاحيتها ومدى مطابقتها لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء ومخاطبة الشركة الموردة وإعداد مقايسة لتجهيز الأماكن وفقا لهذه الاشتراطات.