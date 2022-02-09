دعم مستشفى أبو النمرس المركزي في الجيزة بـ6 حضانات

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحي لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أي معوقات.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد مركز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى أبو النمرس للاطمئنان على مدى إقبال المواطنين لتلقي التطعيم حرصا على سلامتهم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح للتأكد من عدم وجود معوقات قد تواجه المواطنين خلال التسجيل لتحقيق أقصى استفادة لهم.

تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ

كما شملت جولة المحافظ تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وحجرة الحالات الحرجة والبي سي آر بالإضافة إلى قسم الحضانات، والذي تم إنشاؤه حديثا وتدعيمه بـ6 حضانات، وكذا الموقف الإنشائي لدور الرعاية.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم.

موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بتحويل إحدى الحالات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى معهد الصم والبكم لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.