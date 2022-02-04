محافظ الجيزة: تنفيذ 4463 مشروعا وفرت أكثر من 18 ألف فرصة عمل

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تنفيذ 4 آلاف و463 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و165 مليون جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

وأضاف راشد، في بيان للمحافظة، اليوم الجمعة، أن المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

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المحافظ: المبادرة تخدم جميع المجالات

ذكر محافظ الجيزة أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأكد أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها، لافتا إلى أن أي فكرة مشروع يتقدم بها الشباب يتم مساعدتهم في دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم في أثناء تنفيذها.

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ووجه بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، وضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك»، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.