محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالعمرانية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه، قطر 600 مم، بشارع «الثلاثيني»، أمام شارع «سيد الخطيب»، في نطاق حي العمرانية، للوقوف على تنفيذ أعمال الإصلاح، والعمل على عودة المياه إلى المناطق المتأثرة.

محافظ الجيزة يوجه بعودة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

ووجه محافظ الجيزة، بحسب بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم الاثنين، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية، بسرعة إصلاح الكسر بماسورة المياه، لاعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر، لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

المحافظ يتفقد تغيير ماسورة مياه قطر 1500 مم

كما تفقد المحافظ، خلال جولته، أعمال تغيير ماسورة مياه قطر 1500 مم بمنطقة المريوطية، لاستيعاب حجم الضغوطات، موجهاً بضرورة إنجاز المشروع، لما له من أهمية لخدمة أبناء المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر، رئيسي حيي الهرم والطالبية.