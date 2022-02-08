محافظ الجيزة يتفقد مواقع توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة، حيث تفقد أماكن التوسعات والمطالع والمنازل المقررة للطريق الدائري في منطقة المريوطية، للوقوف على مواقع العمل ووقوف المعدات والمستلزمات الإنشائية، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية وللحفاظ على المكتسبات الجمالية لممشى المريوطية.

المحافظ يوجه بمراجعة الأكشاك

اطلعت الشركة المنفذة، «راشد»، على مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال بشكل دوري وإزالة أي معوقات، لضمان انتظام العمل والانتهاء منه خلال الفترة المحددة، لما للمشروع من أهمية مرورية كبيرة.

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وخلال الجولة، وجه المحافظ، حى الطالبية بمراجعة الأكشاك المتواجدة على الممشى والتأكد من التزامها بحالة النظافة وعدم إشغال الطريق وتوجيه إنذار للمخالفين بالغلق الفوري في حال المخالفة، كما وجه برفع كفاءة النظافة وتحرير محاضر بيئية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة ومحل تلقى بالمخالفات على جانبى كورنيش المريوطية أو بالطريق العام للحفاظ علي المظهر الحضاري للطريق .

المحافظ يتفقد كاميرات المراقبة

تفقد «راشد» غرف الكاميرات الخاصة بمراقبة ممشى المريوطية، للتأكد من العمل بكفاءة، موجها الموظفين المختصين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لسرعه التعامل معها.

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رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، تيسير عبد الفتاح أشرف تامر رئيسا حييّ الهرم والطالبية، هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.