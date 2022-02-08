محافظ الجيزة يتأكد من التزام السائقين بالتعريفة: «متدفعوش قرش زيادة»

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة على مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظا على حقوق المواطنين.

«راشد»: متدفعوش قرش زيادة

حرص «راشد»، على الاستماع إلى المواطنين والتعرف منهم على أسعار خطوط السير، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة دون أي زيادة، مشددا على ضرورة عدم دفع أي مبالغ سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق، قائلا: «متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة في المواصلات».

كما استمع إلى السائقين وأكد عليهم ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة. أيضا وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين، على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

أرقام الشكاوى

أشار محافظ الجيزة، إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن (114) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرفة التحكم في كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة بها، للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أي حالات إلقاء القمامة.