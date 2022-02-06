بريد الوطن .. وجِّه بتركيب «الإنترلوك» بشارع الأربعين فيصل يا محافظ الجيزة

نشكو، نحن سكان شارع الأربعين، من شارع الشيشينى المريوطية - فيصل من عدم تمهيد الشارع وتركيب «الإنترلوك» فيه، مثلما حدث فى باقى الشوارع المجاورة فى المنطقة، كما نشكو من حالة النظافة، حيث لا يوجد اهتمام أيضاً برفع المخلفات وكنس الشارع من قبل هيئة النظافة، على الرغم من وجود ما يقرب من 1200 أسرة تعيش فى الشارع، والأمر لم يقتصر على ذلك، فهناك عدة مقاهٍ تضع الكراسى والترابيزات بحرم الشارع وتعيق المارة والسيارات ولا تتخذ أى إجراءات احترازية ضد «كورونا» بتقديم «الشيشة» للزبائن، نناشد محافظ الجيزة التحرك لفحص هذه الشكوى والعمل على حلها.

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