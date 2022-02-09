«الأرصاد» تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى صباح السبت المقبل، حيث يستمر سقوط أمطار متوسطة على معظم محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومناطق من القاهرة الكبرى، طوال اليومين المقبلين، ويبدأ الاستقرار منذ صباح السبت المقبل على أنحاء الجمهورية.

طقس الخميس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية فيما يخص تفاصيل حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الدلتا ومحافظات القاهرة الكبري، كما تزيد فرص سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الغربية للبلاد، وسيناء، ومدن القناة، على فترات متقطعة، مع زيادة نشاط الرياح على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وجنوب البلاد.

طقس الجمعة

وكذلك يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الجمعة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة على مدار اليوم، كما تتراجع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، في حين يعود نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.

طقس السبت المقبل

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّه بداية من السبت المقبل يعود الاستقرار إلى الأحوال الجوية على محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا على الأنحاء كافة، شديد البرودة على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتعود الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، والطرق المؤية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 10 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 14.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 21، والصغرى 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.