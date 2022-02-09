ضبط عصابة لبيع المخدرات بالإسماعيلية.. والحصيلة نصف طن بانجو و344 كيلو حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين، وأماكن تخزين المواد المخدرة، وترويجها على نطاق واسع، مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت تلك العناصر.

22 متهما في 9 قضايا

وأسفرت جهود تلك الحملة على مدار يومين، عن ضبط 9 قضايا، بلغ عدد المتهمين فيها 22 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر البانجو، وزنت 455 كيلو جرام

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت 344,500 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت 8,500 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت 30 جرام.

38 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة

تمكنت القوات، من ضبط مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 4 خزائن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 17 هاتفا محمولا، 4 سيارات ودراجة نارية، الأدوات المستخدمة في إعداد المواد المخدرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارات والهواتف المحمولة لنقل وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية، والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي وأدوات التصنيع لخلط وإعادة تدوير المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بحوالى 38 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار، مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لاستهداف البؤر الإجرامية، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.