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ضبط 10 كيلو حشيش بمليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

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الوطن
11:36 ص | الأربعاء 09 فبراير 2022
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام نشاط 2 من العناصر الإجرامية، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح بمحافظة مطروح لقيامهما بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.  

استهداف عنصرين إجراميين في كرموز

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزتهما 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.

التحقيق مع المتهمين

ووفق بيان أمني، فإنه بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فق

 

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