ضبط 442 كيلو حشيش وبانجو وهيروين و24311 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3615 قضية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 13652 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 165 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 179 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص، وضبط 1336 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 7546 شخصا دون كمامة

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7546 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7509 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 692 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 151 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 879 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة، وأسفرت الحملات عن ضبط 1358 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

تنفيذ 56584 حكما قضائيا متنوعا

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهما، وتنفيذ 56584 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 124 قضية مخدرات، بإجمالي 149 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 364٫393 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 72٫735 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫799 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫415 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6٫200 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1٫068 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 915 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 410 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 672 جراما، 11522 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 13 متهما هاربا، و9 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 282 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26320 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ووجّهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بالاشتراك مع أقسام المسطحات بمختلف مديريات الأمن، وأسفرت عن ضبط 30 قضية للاتجار في الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية، وضبط 3 قضايا مزارع دواجن دون ترخيص بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية، وضبط 146 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون حماية البيئة والمحميات الطبيعية، وضبط 83 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وضبط 3 قضايا لمخالفة قانون الملاحة، وضبط 34 قضية بالمخالفة لقانون الري والصرف، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط 24311 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 24311 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 38 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1645 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 4 قضايا، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملات الأمنية في القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأبرزها ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5176 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة في مجال حماية البيئة، وجّهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريات أمن «المنوفية، الشرقية، والقليوبية» لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل، وأسفرت جهودها عن فحص 100 سيارة، وتبيّن مخالفة 41 سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وضبط 11 قضية «صرف وإلقاء مخلفات بالمجاري المائية» على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديريتي أمن المنوفية، والشرقية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، واتخذت الإجراءات القانونية.