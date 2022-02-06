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محمود مسلم

ضبط متهم بالإسكندرية يخفي 597 طربة حشيش في سيارته

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الوطن
11:18 ص | الأحد 06 فبراير 2022
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسمي شرطة الدخيلة وثان العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

597 طربة حشيش بحوزة المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال قيادته سيارة في دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64.250 كيلو جرام تقريباً - وطبنجة – وعدد من الطلقات من ذات العيار – ومبلغ مالي - وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

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