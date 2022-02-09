دراسة مشروع بيع مستلزمات المطاعم والكافيهات: أرباح 109 آلاف جنيه سنويا

وسط زيادة الطلب يتجه العديد من الأشخاص لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، لتوفير فرصة عمل جديدة، لذلك ينشر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من دراسات الجدوى لأكثر المشاريع تحقيقًا للأرباح والأكثر طلبا في السوق المصري.

ويتطلب فتح مشروع خاص رأس مال، أو تمويل للمشروع من جهات موثوقة، وهو ما يوفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت دراسة جدوى خاصة بمشروع تجارة مستلزمات المطاعم و«الكافيهات» إن تجارة مستلزمات المطاعم و«الكافيهات» تعتبر من الاحتياجات الضرورية في المجتمع حاليًا، خاصة مع التطور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الاستخدامات المنزلية وزيادة الطلب عليها، ولذلك فإن تجارتها أصبحت ضرورية، ويحتاجها السوق المحلي.

مبيعات مشروع تجارة مستلزمات المطاعم والكافيهات

وأضافت الدراسة التي نشرها جهار تنمية المشروعات، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

ولفتت دراسة الجدوى إلى أن مبيعات المشروع تتمثل في بيع منتجات مثل: «شيشة»، طاولات، شطرنج، دومينو، كراسي، شوايات، ومنجات أخرى.

وأوضحت أن هناك احتياجًا دائمًا إلى هذه المستلزمات لأن رأس المال فيها يتميز بسرعة الدوران نظرًا للطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع سواء رأس المال أو القرض، تقدر بنحو 112 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، وهي رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وتقدر وفق الدراسة بـ85 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجرى إصدار قرض للمستفيد يبلغ 64 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول بأكثر من 109 ألف جنيه.