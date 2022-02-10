الجامعات الخاصة: سداد المصروفات الدراسية خلال 48 ساعة من الترشح

يواصل الطلاب الراغبون في الالتحاق بالجامعات الخاصة 2021-2022 التقديم للالتحاق بالجامعات والكليات المتاح بها أماكن شاغرة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التقديم مستمر فبمجرد تقديم الطالب إلى الكلية واستيفائه متطلبات الالتحاق والمتمثلة في تجاوز الحد الأدنى للقبول، يتم ترشيحه خلال 48 ساعة من تقدمه، لاستكمال باقي أوراق التقدم، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

رئيس جامعة بدر: أماكن شاغرة بالكليات المختلفة

وأكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم مستمر بمختلف الكليات في الجامعة، لافتا إلى أنه فور إرسال ترشيحات مكتب التنسيق للطلاب المتقدمين، يتم بعدها خلال 48 ساعة من الإخطار استقبال أوراقهم بمقار شؤون الطلاب المختلفة وسداد قيمة المصروفات المتفق عليها، مؤكدا أن الجامعات التزمت بكل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال استقبال الطلاب لتقديم أوراقهم.

جامعة المستقبل: ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وأوضح الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل أن ههناك التزامًا بكافة قرارت المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بمواعيد التنسيق للكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، لافتا إلى أن الجامعة بدأت في استقبال الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق لاستكمال أوراقهم، وسداد قيمة المصروفات الدراسية، منوها إلى أنه يجب علي الطلاب المرشحين سداد المصروفات الدراسية خلال 48 ساعة من عملية الترشيح تجنبا لإلغاء الترشيح .

وشدد رئيس جامعة المستقبل على أن عملية تنسيق القبول بالجامعات الخاصة تتم وفقا لجدول زمني، بجانب أن التسجيل للقبول لا يتم إلا من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة.