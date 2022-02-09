الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب المرشحين للكليات

تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم مستمر بكافة الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، مؤكدة أن عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة، تتم بصورة منتظمة دون رصد عقبات بشأنها حتى الآن، منوهة إلى أن الأماكن الشاغرة بمختلف الجامعات الخاصة تصل لـ 19600 ألف مكان شاغر .

التقديم للجامعات الخاصة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد

وأكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في تصريحات لـ«الوطن»، بدء الجامعة في استقبال الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يقوم بترشيح الطلاب للكليات المختلفة وفقاً للحد الأدنى للقبول بها، خلال 48 ساعة من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، مؤكداً أنّ الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التسجيل وإنهاء إجراءات القيد بالكليات المختلفة، وأشار إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات التيرم الثاني.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام بكافة قرارات وإجراءات الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بعمليات التسجيل والقبول والالتحاق بمختلف الكليات وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا أثناء إنهاء إجراءات الالتحاق بالكليات .

اليوم .. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة

وانطلقت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة والتي ستستمر حتى السبت المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة يوم الأحد 13/2/2022، والمرحلة الرابعة يوم الخميس 17/2/2022، والمرحلة الخامسة يوم الإثنين 21/2/2022.