تفاصيل تعديل مواعيد بعض قطارات السكة الحديد بداية من اليوم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تعديل مواعيد بعض قطارات السكة الحديد على خط «الواسطى - الفيوم» بداية من اليوم الخميس.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تعديل هذه القطارات على خط الواسطى - الفيوم يأتي في إطار تلبية الهيئة لكافة رغبات جمهور الركاب المسافرين عبر خطوط السكك الحديدية.

القطارات التي سيتم تعديلها على خط الواسطى / الفيوم

وتستعرض «الوطن» جميع تفاصيل القطارات التي سيتم تعديل مواعيدها من جانب هيئة السكة الحديد بداية من اليوم الخميس، وهي كالتالي:

تعديل موعد القطار رقم 1104 ركاب الواسطى / الفيوم

سيتم تعديل ميعاد القطار رقم 1104 «ركاب» على خط الواسطى / الفيوم، ومن المنتظر أن يقوم القطار في تمام الساعة 6:50 من محطة الواسطي، على أن يصل القطار إلى محطة الفيوم في تمام الساعة 8:05 وفقا للجدول المرفق.

تعديل موعد القطار رقم 145 ركاب الفيوم / الواسطى

كما سيتم تعديل ميعاد القطار رقم 145 «ركاب» الفيوم / الواسطي، ومن المنتظر أن يقوم القطار في تمام الساعة 20:10 من محطة الفيوم، على أن يصل القطار إلى محطة الواسطي في تمام الساعة 21:35 وفقا للجدول المرفق.

مناشدة المواطنين بالحفاظ على القطارات وعدم رشقها بالحجارة

وفي سياق متصل، كانت وزارة النقل قد طالبت فى بيان صدر عنها منذ أيام قليلة كافة المواطنين بأن يساهموا في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية وهو المملوك لكافة المواطنين، كما أنه يخدم الملايين من الركاب، وتحديدا بعد تكرار ظاهرة «رشق الأطفال للقطارات بالحجارة»، على خطوط الضواحي، وهو الذي يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.