حملات لحصر تعويضات توسيع «الدائري» والتعديات على السكة الحديد في القاهرة

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة مجهوداتها للقضاء على المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وفق تعليمات محافظ القاهرة وتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لعودة الانضباط للشارع.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحى طره بالقاهرة الحملات لتحسين الخدمات واستكمال صيانة أعمدة الإنارة بشارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو طرة البلد، وتم عمل أسلاك هوائية لإناره الشارع وذلك استجابة لشكاوي الموطنين حرصاعلى تكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات، كما قام الحى برفع تراكمات وتجريد ورفع مخلفات السكة الحديد بشارع معهد الامناء.

وقف مخالفات البناء

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى ومتعهدي رفع القمامة بأعمال نظافة وتجريد بشارع 77 وأمام مركز المعلومات، واستمرار المتابعة الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، كما واصلت الاجهزة التنفيذية بحي البساتين أعمال نظافة وتجريد ورفع مخلفات وزراعة حديقة النصر بشارع النصر باتجاه الاوتوستراد واستكمال أعمال التطوير الجارية بميدان مؤمن بشارع النصر بالمعادي الجديدة، كما تم إيقاف أعمال مخالفة لتحول شقة سكنية من سكني إلى تجاري بمشروع أشجار دارنا.

لجنة لحصر تعديات السكة الحديد

وعلى جانب آخر واصل حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحى، حملة حصرالتعديات على خط السكة الحديد بنطاق الحي، حيث قام اللواء أحمد جودة رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات وإدارة الأملاك بالحي ولجنة حصر من محافظة القاهرة وهيئة السكة الحديد باستكمال حصر للتعديات على السكة الحديد بنطاق الحي، بجانب متابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستجري إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة الكلحة وبير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.

تطهير محيط محطة مترو حلوان

وفي سياق متصل شنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونية لردع المخالفين، إضافة لرفع الاشغالات من محيط محطة مترو حلوان التى تعوق حركة رواد المترو، كما تم اخلاء محيطها من الباعة الجائلين.

وتلقت غرفه العمليات بالحي بلاغا بشأن وجود كسر مأسورة مياه بشارع المطافي بمنطقة المشروع الامريكي، ووجه رئيس الحى بسرعة التنسيق مع مرفق المياه والانتهاء من أعمال الإصلاح.