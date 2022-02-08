السكة الحديد: بدء الدراسة بأول معهد تكنولوجي للنقل يوم 15 فبراير 2022

أعلن طه رجب مدير المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد «وردان»، بدء الدراسة بأول معهد تكنولوجي تابع لوزارة النقل، يوم 15 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وافقت بشكل رسمي على تحويل معهد وردان إلى «المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل»، منوها بأن الهدف من المعهد تخريج دفعات من الطلاب قادرة على العمل داخل السكة الحديد ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.

فرص عمل لخريجي المعهد بالسكة الحديد والمترو والقطار السريع

وأضاف «رجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم العالي، وافقت على بدء الدراسة بالمعهد بعد تغيير المسمى، موضحاً أنه يتيح تخريج طلاب سواء فنيين بعد عامين من الدراسة أو بكالوريوس بعد أربعة سنوات، مؤكداً أن هذه القرارات توفر فرص عمل لخريجي المعهد وتعمل على تحسين نوعية التعليم المقدم.

تفاصيل قرارات «التعليم العالي» بشأن الدراسة بالمعهد بعد تغيير المسمى

- تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل.

- الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد بوضعه الجديد بنظام الدراسة 2+2 فصول دراسية.

- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الحالي 2022 متأخراً على النحو التالي: الفصل الدراسي الأول يبدأ منتصف فبراير 2022، ولمدة ثلاثة أشهر، ثم أسبوعين اختبارات، وأسبوعين إجازة للطلاب، ثم الفصل الدراسي الثاني ويبدأ من منتصف شهر يونيو 2022، لمدة ثلاثة أشهر، ثم أسبوعين اختبارات، وأسبوعين إجازة للطلاب، على أن يبدأ العام الدراسي الثاني 2022-2023، من منتصف شهر أكتوبر 2022، ويعود المعهد بعد ذلك لاتباع التقويم الذي يقر لمؤسسات التعليم العالي.

- يمنح المعهد شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد عامين من الدراسة وبكالوريوس التكنولوجي بعد عامين آخرين من الدراسة في تخصصات تكنولوجيا نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

- على وزارة النقل التعهد باستكمال هيئة التدريس والتدريب بالمعهد خلال عام واحد على الأكثر وكذلك التعهد بتكملة كل المتطلبات من المعدات والأجهزة العلمية المطلوبة لسنوات الدراسة التالية.

- على قطاع التعليم تشكيل لجان لمتابعة المعهد بصفة دورية لكل فصل دراسي للتأكد من تنفيذ كل متطلبات العملية التعليمية اللازمة لتخريج فنيين وتكنولوجيين متميزين.

- تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي.

- يلتزم المعهد بتطبيق اللائحة الداخلية المعتمدة بتاريخ 3 فبراير 2022.

- يلتزم المعهد بتطبيق شروط القبول الواردة باللائحة الداخلية المعتمدة لطلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها، والثانوية الفنية الصناعية، ونظام الثلاث سنوات دبلوم كهرباء ودبلوم ميكانيكا، ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق.